ميرهان حسين لمتابعيها: متصدقوش الصور عشان مش حقيقة| خاص

قالت الفنانة ميرهان حسين :" عايزة اقول للناس متصدقوش الصور ، أنا بحب دائما اتصور بس دى مش الحقيقة ".

وأضافت ميرهان حسين فى تصريحاتها لعدسة صدى البلد: "ساعات ببقى تعبانة أو مضايقة بس بتصور وبضحك فعايزة أقول للناس متصدقوش الصور عشان مش حقيقية".

كانت الفنانة ميرهان حسين أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميران: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك أعتزل".

أحدث ظهور لـ ميرهان حسين

حرصت الفنانة ميرهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ميرهان حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر الفاتح المنقوش، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.