ميريهان حسين: قرار اعتزالي بسبب الإحباط.. ولسه بتعافى منه|خاص

حرصت الفنانة ميريهان حسين على توجيه رسالة شكر لجمهورها على مساندتها بعد قرار اعتزالها الذى سبق وأعلنته فى شهر يونيو الماضى.

وقالت حسين فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد :" أشكر جمهورى على مساندته لي ورد فعلهم على خبر اعتزالى فرحني جدا".

وأضافت ميريهان في تصريحاتها لـ صدى البلد :" قرار اعتزالى كان بسبب الإحباط ولسه بتعافى منه وكنت عايزة أبعد شوية عن كل حاجة".

كانت الفنانة ميريهان حسين أعلنت اعتزالها الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اختفت عن الأضواء وعن مواقع التواصل الاجتماعي على غير عادتها.

وكتبت ميريهان: "لا عايزة تقدير لا في شغل ولا في حياة ولا صحاب ولا حبايب ولا معارف، ولا حاجة تستاهل ولا حد يستاهل، اللي بيحبوني شكراً وكتر خيركم، واللي مابيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني، سلام".

وأضافت: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك أعتزل".

أحدث ظهور لـ ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات“إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت ميريهان حسين في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا باللون الاخضر الفاتح المنقوش، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، وضعت مكياجا لافتا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.