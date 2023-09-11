اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خارج منزل وزير العدل| فيديو

وصل عشرات المتظاهرين ضد التعديلات القضائية في إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، أمام منزل وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو ياريف ليفين، ودعوا إلى إلغاء التشريعات.

وبحسب القناة الـ12 العبرية فقد اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات الشرطة التي تواجدت، بعد أن احتج المتظاهرون بالقرب من منزل الوزير خلافا للحكم.

وقال المتظاهرون "إن القائم بأعمال رئيس الوزراء ليفين يفكك الديمقراطية الإسرائيلية ويمزق الشعب".

وأضافوا "أن قانون إلغاء حد المعقولية يعرض مكانة إسرائيل للخطر في العالم ويترك جنود الجيش الإسرائيلي مكشوفين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي".

وقالت الشرطة: "ستواصل الشرطة الإسرائيلية السماح بحرية التعبير والاحتجاج ضمن حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وتعريض جميع مستخدمي الطريق للخطر".

يعتزم المتظاهرون ضد التعديلات القضائية، هذا المساء، التظاهر خارج المحكمة العليا، عشية جلسة المحكمة العليا التاريخية بشأن إلغاء سبب المعقولية، وصباح الغد، سيجتمع جميع قضاة المحكمة العليا لسماع الالتماسات ضد التعديلات القضائية ومن المتوقع أن يستمر لعدة ساعات.