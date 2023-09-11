الرئيس الفلسطيني يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سوف يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.

وأضاف اشتية في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الإثنين، بمدينة رام الله، أن الرئيس أبو مازن سيشارك أيضا في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين، المنعقدة في "هافانا" بكوبا.

وأشار إلى أنه سيشارك في اجتماع الدول المانحة المنعقد في نيويورك، حيث سيعرض أمام المانحين حجم الأموال المقتطعة من إسرائيل، واحتياجات الحكومة المالية، كما سيعرض التقدم الذي تم إحرازه في خطة الإصلاح التي تبنتها العام الماضي، وكذلك ملامح خطة التنمية الفلسطينية للأعوام الخمسة القادمة.