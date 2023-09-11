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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي يلتقي رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية لبحث التعاون المشترك

جبالي يلتقي رئيس
جبالي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ الغيني

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم- بمكتبه بمجلس النواب ، بـ تيريزا إيفوا نسانج رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، حيث استهل اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تجمع مصر وغينيا الاستوائية في ضوء القواسم المُشتركة بين البلدين. 


وخلال اللقاء ، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عن حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً نحو آفاق أرحب وأوسع بما يخدم صالح البلدين وشعبيهما، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المُشترك. 

كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وغينيا الاستوائية في ضوء المقومات الاقتصادية الواعدة التي تمتلكها مصر.

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة غينيا الاستوائية في تعزيزها، مشيرةً إلى الدور الريادي لمصر في القارة الأفريقية وما تقوم به من جهود لتعزيز التنمية في القارة والدفاع عن مصالحها، كما أكدت على أهمية تعزيز البُعد البرلماني في التعاون الثنائي بين البلدين.

حنفى جبالى مجلس النواب تيريزا إيفوا نسانج غينيا غينيا الاستوائية

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