ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

نظم ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، مؤتمرا لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنتخابات رئاسة الحمهورية.

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن أنه نحن كممثلين أحزاب نستغل تلك الفرصة ولدينا ثقة بأن الشعب المصري سيلتف حول القيادة السياسية لإستكمال المشروع الوطني.

وقال عبد الجواد، نوجه رسالة شكر وتقدير وامتنان للرئيس السيسي على حجم الإنجاات التي تتم في الدولة المصرية، معلقا “فاكرين اللي تم من التضحية اللى اتعملت في عام 2013 ومش ناسيين الإرهاب اللي كان موجود في الوطن”.

وتابع الدكتور وليد دعبس رئيس حب مصر الحديثة، أن الشعب المصري لا ينسى الجميل، مؤكدا ان حزب مصر الحديثة داعم ليك يا سيادة الرئيس، ونتمنى أن ان تحصد كل ما زرعته وتقود الدولة.

دعوته لترشحه

وأشار الدكتور أشرف سعد أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، الحزب كان أول الأحزاب التي اعلنت تأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لترشحه لإيماننا بأن الرئيس أحدث نقلة نوعية.



