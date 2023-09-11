عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الطيران: مطار برنيس الدولي يعزز من زيادة حركة السياحة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أن مطار برنيس الدولي جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتي حلايب وشلاتين، ويعزز من زيادة حركة السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ، يرافقه محافظ البحر الأحمر على هامش جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء مبني ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي.

وأوضح وزير الطيران - خلال كلمته - أن مطار برنيس الدولي الذي يقع جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، ويسع 600 راكب في الساعة مفتوح أمام جميع شركات الطيران المدني حول العالم الراغبة في تشغيل رحلات جوية إليه دون أية معوقات.

وذكر أن مطار برنيس الدولي صمم في وقت قياسى وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية فى مجال المطارات، ويعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويقع مطار برنيس الدولى، جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، قرابة 150 كيلومتراً عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، وبلغت تكلفة المطار حوالي 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيًّا واداريًّا وخدميًّا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلومتر.

وفي سياق آخر، أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن مدينة الغردقة تشهد أعمال تطوير وبنية تحتية لتحسين الصورة البصرية للمدينة وأحد هذه المشروعات هو تطوير طريق مطار الغردقة في الاتجاهين وتطوير الجزيرة الوسطي بالطريق بطول 18 كيلومترا باعتبار الطريق هو أول ما يراه السائح منذ وصوله إلى الغردقة.

وأوضح أن التطوير سيمتد إلي بوابة الرسوم جنوب مدينة الغردقة حتى بوابة الرسوم بالمدخل الشمالي للغردقة وإنشاء ممشى سياحي جديد في المركز السياحي الشمالي بطول 20 كيلومترا مع تطوير الممشى السياحي القديم والذي يصل طوله إلى 7 كيلومترات. 

البحر الأحمر الطيران المدني الغردقة الفريق محمد عباس حلمى حلايب وشلاتين محافظة البحر الاحمر مدينتي حلايب وشلاتين مطار برنيس الدولى مطار الغردقة الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أمطار غزيرة بهذه المناطق.. الأرصاد: العاصفة دانيال في القاهرة

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر يشهدان جلسة الاستماع لمشروع تطوير مطار الغردقة

محافظ البحر الأحمر: 85% نسبة الإشغالات السياحية في الغردقة ومرسى علم

الأول من نوعه في أفريقيا.. تفاصيل مشروع تطوير مطار الغردقة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بطريق رأس غارب - الزعفرانة

مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران أوروبية

بحضور وزيري الطيران المدني والبيئة.. دراسة الأثر البيئي لتطوير مطار الغردقة الدولي

تفاصيل حكم الإعدام لشخص والمؤبد لشقيقه أنهيا حياة زوجة أحدهما وابنتها برأس غارب

مبادرة "بطاقتك حقوقك": تصوير 100 سيدة وفتاة بالقصير بالتعاون مع القومي للمرأة

ترشيحاتنا

برلمانى يوضح خطوات فصل الموظف من العمل بسبب المخدرات

إي اف چي هيرميس تتعاون مع تداول السعودية لاستعراض أبرز فرص الاستثمار

فشل كبير.. تحذير أمريكي من إطاحة الجيش الأوكراني بـ زيلينسكي

عاصفة وليست إعصارا.. أستاذ مناخ يكشف مفاجأة عن حالة الطقس

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

الكرملين يكشف عن مفاجأة بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور شلالات مياه جوفية عقب زلزال المغرب.. وهذه أسباب الظاهرة

أثناء هبوطها بـ سنغافورة.. لحظات إصابة 9 ركاب في طائرة صينية.. فيديو

اقتلعت منزلا من مكانه.. مشاهد صادمة لـ العاصفة دانيال في ليبيا |فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاتشب

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ