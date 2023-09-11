وزير الطيران: مطار برنيس الدولي يعزز من زيادة حركة السياحة بالبحر الأحمر

أكد وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أن مطار برنيس الدولي جاهز لاستقبال الرحلات السياحية الدولية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، ويسهل ربط القاهرة بمدن الجنوب خاصة مدينتي حلايب وشلاتين، ويعزز من زيادة حركة السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ، يرافقه محافظ البحر الأحمر على هامش جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء مبني ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة الدولي.

وأوضح وزير الطيران - خلال كلمته - أن مطار برنيس الدولي الذي يقع جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، ويسع 600 راكب في الساعة مفتوح أمام جميع شركات الطيران المدني حول العالم الراغبة في تشغيل رحلات جوية إليه دون أية معوقات.

وذكر أن مطار برنيس الدولي صمم في وقت قياسى وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية فى مجال المطارات، ويعد من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية، وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويقع مطار برنيس الدولى، جنوب مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، قرابة 150 كيلومتراً عن مدينة مرسى علم، باتجاه مدينة الشلاتين، وبلغت تكلفة المطار حوالي 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب فى الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيًّا واداريًّا وخدميًّا، ويحتوى المطار على ممر يتخطى حاجز الـ 3.5 كيلومتر.

وفي سياق آخر، أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، أن مدينة الغردقة تشهد أعمال تطوير وبنية تحتية لتحسين الصورة البصرية للمدينة وأحد هذه المشروعات هو تطوير طريق مطار الغردقة في الاتجاهين وتطوير الجزيرة الوسطي بالطريق بطول 18 كيلومترا باعتبار الطريق هو أول ما يراه السائح منذ وصوله إلى الغردقة.

وأوضح أن التطوير سيمتد إلي بوابة الرسوم جنوب مدينة الغردقة حتى بوابة الرسوم بالمدخل الشمالي للغردقة وإنشاء ممشى سياحي جديد في المركز السياحي الشمالي بطول 20 كيلومترا مع تطوير الممشى السياحي القديم والذي يصل طوله إلى 7 كيلومترات.