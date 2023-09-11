محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والإشغالات بشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة منظومة النظافه ورفع القمامة ورفع التراكمات والإشغالات الموجودة في الشوارع الرئيسية التي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الجمالي للمدينة.

وقام المحافظ بالمرور علي شارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمه وشارع بهتيم بحي شرق شبرا الخيمه حيث لاحظ وجود تراكمات من القمامة بالشوارع ووجه بإزالتها فورا وتحرير محاضر مخالفة للمواطنين الذين يتسببون في الإشغالات الموجودة بالشارع وعلي الفور وجه المحافظ بالتنسيق مع مديريه الامن وشرطه المرافق لشن حمله مكبره لرفع تلك الاشغالات بالشوارع الرئيسيه والتي تتسبب بعرقله الحركه المرورية.

وخلال الجولة أكد المحافظ أنه سيقوم بعمل جولات مفاجئة خلال الفترة المسائية للتاكد من التزام المحلات بتنفيذ القوانين والتعليمات ومشيرا الى انه سيتم تحرير محاضر للمخالفين مؤكدا على عودة المظهر الحضاري لشوارع مدينة شبرا الخيمة.