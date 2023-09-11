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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة تجارة دبي تجتمع بـ20 مجلس أعمال لتعزيز الشراكات الاقتصادية

دبي
دبي

شاركت غرفة تجارة دبي - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - في لقاء تفاعلي موسع نظمه عدد من مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، وذلك في إطار جهودها الرامية لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، والترويج للإمارة كمركز تجاري عالمي تنافسي.


وقالت غرفة دبي في بيان صحفي اليوم أن اللقاء الذي يعتبر أحد مبادرات مجالس الأعمال، شكل أكبر فعالية للتواصل مع مجالس الأعمال في العام 2023، حيث جمع أكثر من 20 مجلس أعمال، وما يزيد على 600 رجل وسيدة أعمال، متيحاً فرصة استثنائية أمام المشاركين لتوسيع شبكات علاقاتهم، وتبادل الأفكار، وبناء شراكات قيمة مع أقرانهم، وبحث فرص التعاون مع ممثلي الغرفة.


وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أهمية هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون مع مجالس الأعمال باعتبارهم مكوّن أساسي من مكونات مجتمع الأعمال، معتبراً أن الحوار هو الركيزة الأهم في الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص.


وأكد الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ممثلاً بمجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، معتبراً أن اللقاء يشكل منصة مثالية لبحث التعاون المشترك، وكيفية تنسيق الجهود وتوحيدها بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال. 
 

وتوفر مجالس الأعمال منصات بالغة الأهمية للشركات داخل الدولة وخارجها للتواصل والتعاون وبناء الشراكات وفتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وتعمل غرفة تجارة دبي حالياً على توسيع عدد مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، في خطوة من شأنها ترسيخ جهود دعم الأعضاء في الأسواق الخارجية، وتوحيد صوت مجالس الأعمال لما يحقق المصالح والأهداف المشتركة.

الشراكات الاقتصادية العام والخاص الشراكة الاستراتيجية القطاع الخاص القطاعين العام والخاص مركز تجاري

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