هجوم حاد على رئيس الوزراء اليوناني بسبب العاصفة دانيال

يواجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكبر أزماته حتى الآن، فبعد أقل من أسبوع من العواصف المطيرة التي تركت مساحات شاسعة من المناطق الوسطى في البلاد تحت الماء، تتعرض حكومته للهجوم بسبب تعاملها مع الكارثة التي خلفت 15 قتيلاً.

وصف خبراء الصحة الظروف في منطقة ثيساليا المنكوبة بالفيضانات - وهي واحدة من أغنى المناطق الزراعية في اليونان - بأنها مهيأة لانتشار الأمراض المعدية بعد صيف غير مسبوق من حرائق الغابات الناجمة عن الحرارة.

أصدر مسئولو الصحة العامة، وفقا لما نشرته الجارديان، نداء عاجلا يوم الاثنين للسكان في المناطق المتضررة لاستخدام المياه المعبأة فقط للنظافة الشخصية والشرب والطهي على الرغم من النقص المستمر.

قال نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب باسوك الديمقراطي الاشتراكي المعارض، أثناء قيامه بجولة في سهل ثيساليا الذي غمرته الأمطار يوم الأحد: "إن الكارثة الاقتصادية هائلة لأن القلب الإنتاجي للبلاد موجود هنا". إن مسئوليات الحكومة والمحافظة المحلية كبيرة جدًا. ومن الواضح أنهم فشلوا في حماية ثيساليا من مثل هذه الظواهر الجوية القاسية.

قال أندرولاكيس للصحفيين إنه بعد إعصار إيانوس النادر الذي ضرب المنطقة نفسها قبل ثلاث سنوات، تم تخصيص تمويل قدره 240 مليون يورو (206 ملايين جنيه استرليني) لبناء تعزيزات لمكافحة الفيضانات. وقال: "يجب فحص جودة أعمال مكافحة الفيضانات التي تمت، ولكن يجب على المسيولين أيضًا الاعتذار عن الأعمال التي لم تتم في السنوات الأخيرة".

يوم الاثنين - بعد ساعات من إعلان ميتسوتاكيس عن إجراءات إغاثة "فورية" لضحايا الفيضانات - تساءل الكثيرون أين ذهبت الأموال.

في بيان انتقد فيه افتقار الزعيم إلى الندم والنقد الذاتي، قال حزب المعارضة الرئيسي اليساري سيريزا: "من الواضح أن رئيس الوزراء لم يشعر بالحاجة إلى تقديم إجابات حول مئات الملايين التي تم توزيعها للبنية التحتية ومكافحة الإرهاب، وأعمال الفيضانات.

وقال الحزب إنه بعد ثلاث سنوات من إيانوس، تتطلع ثيساليا الآن إلى مستقبل قاتم. تنتج المنطقة أكثر من 25% من المنتجات الزراعية في اليونان.

إيفي أتشتسوغلو، المرشح الأوفر حظا في السباق هذا الشهر لاختيار زعيم جديد لحزب سيريزا بعد هزيمة الحزب في الانتخابات العامة في يونيو، اتهم الحكومة "بإلقاء خطط إدارة مخاطر الفيضانات المقبولة منذ فترة طويلة في القمامة".

وقالت: لقد تجاهلت تحذيرات المفوضية الأوروبية بشأن الأعمال التي لم يتم تنفيذها. ويجب تحمل هذه المسئوليات."

لكن الانتقادات لم تقتصر على المعارضة السياسية فحسب.

كما أثار مشهد القرويين المنكوبين بالفيضانات وهم يضطرون إلى الصعود إلى أسطح منازلهم والانتظار لعدة أيام للحصول على المساعدة بسبب فشل قوات الإنقاذ في التنسيق بشكل صحيح، غضباً شديداً.

وُصفت الأمطار الغزيرة، بأنها أسوأ هطول للأمطار في تاريخ البلاد، باسم العاصفة دانيال، حيث هطلت أمطار سنوية على وسط اليونان خلال 24 ساعة. وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح - لا يزال شخصان في عداد المفقودين - خلفت الأمطار الغزيرة سلسلة من الدمار حيث اقتلعت الطرق والجسور والمباني والبنية التحتية الحيوية وجرفتها. ولا تزال قرى بأكملها مغمورة بالمياه يصل عمقها إلى 3 أمتار وسط تقارير عن "محو بعض المستوطنات من الخريطة".

على الرغم من أن اليونانيين يتقبلون أن الكارثة الطبيعية غير مسبوقة، إلا أنهم غاضبون أيضًا من الكشف عن عدم توفر عدد كافٍ من الطائرات، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر من طراز سوبر بوما، لإجراء عمليات البحث والإنقاذ عندما تنفق البلاد أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي على الدفاع.

في لائحة اتهام غير متوقعة لطريقة تعامل ميتسوتاكيس مع الكارثة، انتقد رئيس تحرير صحيفة كاثيميريني المؤيدة للحكومة تعيين سياسيين "خفيفي الوزن" في مناصب حاسمة في عمود لاذع تحت عنوان: "إما أن نصبح جديين أو نغرق".

كتب ألكسيس باباهيلاس: "لقد حان الوقت لكي يضع الجميع الأنانية جانباً: أولاً، رئيس الوزراء"، معلناً أنه إذا لم يتمكن الزعيم من العثور على مرشحين مناسبين على مقاعده، فيتعين عليه أن ينظر إلى أبعد من ذلك.

وفي تقرير موسع يوم الاثنين، قالت كاثيميريني إن الواقع هو أن مشاريع السيطرة على الفيضانات في وسط اليونان ظلت على الورق. وأضافت أنه بينما أعيد بناء الطرق والجسور التي دمرها الإعصار إيانوس، فإن التأخير في إصدار التصاريح البيئية أدى إلى تأجيل مشاريع الحماية من الفيضانات.

يفتخر ميتسوتاكيس، الذي تم انتخابه لولاية ثانية بعد فوزه الانتخابي الساحق، بمهاراته في إدارة الأزمات. وتسببت تداعيات الفيضانات في حالة من الذعر لدرجة أن المطلعين على بواطن الأمور قالوا إنه من المرجح أن يمضي الزعيم البالغ من العمر 55 عامًا قدمًا قريبًا في تعديل وزاري على أمل إعادة تشكيل صورة حكومته المتدهورة.

ومن المتوقع أن يحدث هذا التغيير بمجرد عودة رئيس الوزراء من بروكسل حيث سيطلب أموال الطوارئ للتعامل مع الكارثة في محادثات يوم الثلاثاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.