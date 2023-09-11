شركة البناء الصينية لـ صدى البلد: نتمنى المشاركة في المشروعات الكبرى بمصر

قال رئيس قسم الدعاية بالشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “CSCEC” مصر، لي أنج، إن الشركة تريد المشاركة في المزيد من المشاريع التي تبنيها الحكومة المصرية، سواء كانت مطارات أو مدنا جديدة.

وأضاف لي أنج في تصريحات خاصة لصدى البلد اليوم الاثنين، إنه في الوقت الحالي، تعمل شركة البناء الصينية على إنهاء مشاريع مدينة العلمين الجديدة، والتي لا تزال قيد الإنشاء.

وأعرب لي عن رغبة الجانب الصيني المشاركة في المشروعات الكبيرة التي تشيدها مصر، خاصة في ظل رؤية 2030 والتي من المخطط خلالها بناء العديد من المدن الجديدة.

وأكد، أن شركة البناء الصينية تركز في الفترة الحالية علي الانتهاء من أبراج العلمين، وخاصة المبني الذي سيتم بناؤه علي ارتفاع ٣٠٠ متر.

أسست الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية مقرها الإداري الأول بمصر في ديسمبر عام 1983. وخلال مرحلة التوسع، نفذت الشركة عدة مشاريع هامة، من بينها مجمع سكني يضم 6000 وحدة في الإسكندرية ومركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

ومنذ التسعينيات وحتى أوائل القرن الحادي والعشرين، تولت الشركة عددًا من المشاريع المتعلقة بالسفارة والقنصلية، مثل مبنى المكاتب الاقتصادية والتجارية، ومبنى مكتب الملحق العسكري للسفارة الصينية في مصر.

ومع بدء عام 2000، قامت الشركة بتنفيذ سلسلة من مشاريع المساعدات الاقتصادية، مثل المدرسة النموذجية للصداقة المصرية الصينية، ومبنى الخدمات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الشمالية الغربية لقناة السويس.