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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف ألمانيا وبولندا ورومانيا.. أمريكا تكشف رد فعل بوتين على خدعة الغرب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الرئيس فلاديمير بوتين، لم يقع فريسة لاستفزازات الدول الغربية التي تساعد الجيش الأوكراني على تنفيذ هجمات في عمق روسيا.

وأضاف جونسون: "بوتين لم يبتلع الطعم، ولم يضرب القواعد في بولندا وألمانيا ورومانيا،  في الواقع، سيكون مثل هذا القرار مبررا، منذ أن ساعدت هذه الأراضي في تنظيم هجمات الجيش الأوكراني على الأراضي الروسية".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن موسكو ستكون آخر من يلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن الغرب نفسه يمكنه على الأرجح إثارة مثل هذا التهديد.

وأوضح جونسون، أنه “يخشي من أن الولايات المتحدة يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتحاول التدخل بشكل مباشر في الصراع”.

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وأضاف أن الحلفاء لم يكونوا مستعدين لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا وفشلوا في إنشاء إنتاج عسكري لعمليات التسليم الجديدة للقوات المسلحة الأوكرانية بالحجم المناسب.

روسيا بوتين المانيا بولندا الجيش الأوكراني

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