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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تعلق على زيارة رئيس كوريا الشمالية المحتملة إلى روسيا

الرئيس الروسي مع
الرئيس الروسي مع الرئيس الكوري الشمالي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب نتائج اللقاء بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمقرر عقده في موسكو.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن واشنطن لن تتردد في تطبيق العقوبات ضد الكيانات والأفراد التابعين لـ كوريا الشمالية الذين يقدمون المساعدة لـ روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيزور روسيا في الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن كيم يبدو أنه غادر على متن قطار خاص متجه إلى روسيا لعقد قمة مع بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه: "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم كيم جونج أون، رئيس شئون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بزيارة رسمية إلى الاتحاد الروسي في الأيام المقبلة".

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