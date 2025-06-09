ما أحلاكي يا مصر.. إلهام شاهين تشارك جمهورها أحدث ظهور

شاركت الفنانة إلهام شاهين ، جمهورها أحدث ظهور لها من الساحل الشمالي ، معبرة عن جمال مصر .

ونشرت إلهام شاهين ، عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وكتبت معلقة: “الساحل الشمالي مليء بالطاقة الإيجابية جمال يسر العين ويعطي هدوء نفسي ما أحلاكي يا مصر”.

مسلسل سيد الناس

وكانت آخر اعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل سيد الناس الذى شارك فى ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهما.

إلهام شاهين تهنيء أمينة خليل بمناسبة زفافها

وكانت هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة أمينة خليل بعد زفافها على المصور أحمد زعتر.

وكتبت إلهام شاهين عبر فيسبوك: “مبروك لأجمل عروسة... حبيبة قلبي الفنانة القمراية أمينة خليل.. ربنا يسعدك حبيبتي ويفرح قلبك.. ونفرح بولادك إن شاء الله.. بحبك من كل قلبي.