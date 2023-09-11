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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف كبيرة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

بوتين وكيم
بوتين وكيم

حث البيت الأبيض كوريا الشمالية على عدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا، حيث قالت بيونج يانج وموسكو، اليوم الاثنين، إن كيم جونج أون سيسافر إلى روسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، ردا على إعلان روسيا وكوريا الشمالية: “كما حذرنا علنا، من المتوقع أن تستمر مناقشات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية خلال رحلة كيم جونج أون إلى روسيا”.

وأضاف: “نحث كوريا الشمالية على الالتزام بالالتزامات العامة التي تعهدت بها بيونج يانج بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا”.

وفي الأسبوع الماضي، حذرت أمريكا من أن كيم جونج أون قد يسافر إلى روسيا لمناقشة صفقة محتملة لتزويد البلاد بالأسلحة أثناء شنها حربها في أوكرانيا، وقال البيت الأبيض إن مفاوضات الأسلحة بين البلدين “تتقدم بنشاط”.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيزور روسيا في الأيام المقبلة بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

بيونج يانج موسكو بوتين روسيا كيم جونج أون أمريكا

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