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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا أرض الكوارث.. عدد هائل من الأزمات المناخية بمليارات الدولارات هذا العام

فيضانات في أمريكا
فيضانات في أمريكا

 

 

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، إن حصيلة عام 2023 قد تجاوزت بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ 22 كارثة  في عام 2020، ولا يزال هناك أربعة أشهر متبقية في العام، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وشملت هذه الكوارث حرائق في هاواي في أغسطس، وفيضانات في كاليفورنيا في الربيع، وإعصار إداليا الذي وصل إلى اليابسة في فلوريدا في 30 أغسطس.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن هذه الأعاصير مجتمعة "تسببت في 253 حالة وفاة مباشرة وغير مباشرة وتسببت في أضرار تزيد قيمتها عن 57.6 مليار دولار".

ولا يزال هناك حدثان  بقيمة مليار دولار ، وهما العاصفة الاستوائية هيلاري على الساحل الغربي، والجفاف الذي يؤثر على الجنوب والغرب الأوسط  الأمريكي، وهما قيد التحقق الاحصائي.

وقالت راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة : "إن هذه الأرقام القياسية، خلال عام في طريقه لأن يكون واحدًا من أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق، مثيرة للقلق وأحدث تأكيد لظاهرة الاحتباس الحراري".


وبين عامي 2018-2022، بلغ المتوسط ​​السنوي 18.0 حدثاً، مقارنة بـ 8.1 حدثاً بين عامي 1980-2022.

 

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