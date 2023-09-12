الجيش الليبي: 6 آلاف مفقود بسبب إعصار دانيال

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، عن أن ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص فقدوا في شرق ليبيا بسبب الفيضانات التي تسببت فيها الاعصار دانيال، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية.

وقال المسماري، في بيان، إن: "ما بين خمسة إلى ستة آلاف شخص مفقودين في درنة بسبب الفيضانات".

وذكر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات في مدينة درنة تجاوزت الألفين شخص.

وناشد المجلس الرئاسي في طرابلس بتقديم المساعدة الدولية للمتضررين من الفيضانات.

وأفاد في بيان المجلس الرئاسي: "ندعو الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة والدعم للمناطق المتضررة".

وذكرت وسائل إعلام ليبية يوم الأحد أن الأمطار الغزيرة التي جلبتها عاصفة دانيال تسببت في ارتفاع منسوب المياه والفيضانات في مدن وبلدات عدة في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة.