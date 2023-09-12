أول تعليق من أمير توفيق بعد إعلان صفقة موديست

شارك أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، منشورا عبر حسابه على منصة “إكس”- تويتر سابقا-.

وغرد أمير توفيق: “أنتوني موديست في الأهلي.. الحمد لله.. ربنا كبير”.

وأعلن النادي الأهلي، تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي أنتوني موديست، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي فيديو تقديمي للاعب تحت عنوان: "هنا القاهرة .. هنا التاريخ .. هنا الأهلي .. مرحباً بنسر جديد في قلعة المجد".

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن موديست أصبح لاعبًا رسميًا في الفريق الأحمر لمدة موسم قادم، لينتهي عقده في 2024 مع وجود إمكانية التجديد لعام إضافي.