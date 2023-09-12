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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يوجد تكاتف.. أبوعايد: الجميع تخلى عن الزمالك في أزماته قبل الانتخابات

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن الأهلي كان يحتاج لمهاجم بشكل قوي خلال الفترة الحالية وقبل شهر يناير، لذلك صفقة أنتوني موديست هامة للفريق الأحمر، كذلك سوف يستفيد مارسيل كولر "فنيا" من وجود المهاجم، في الكرات العرضية تجديدًا.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الأهلي يحتاج لمهاجم في المرحلة الحالية، وسبق وتم التعاقد مع عبدالحميد حسن لفترة معينة، لكن اتمنى مسئولي الأهلي أن يتم الاجتماع به وإبلاغه بأن الكرة المصرية ليست مستوى متدني، وأن الطموح هو حصد البطولات القارية والظهور بشكل قوي في مونديال الأندية، لابد أن يعرف قيمة المكان الذي يتواجد فيه حاليا".

وأضاف: "رضا سليم من الصعب أن يلعب اساسيا على بيرسي تاو".

وزاد: "يجب تدعيم فريق الزمالك خلال شهر يناير، والفريق لن يسقط بالمجموعة الحالية لكنه يحتاج للدعم".

وأكمل: "تم التواصل مع مجموعة رجال اعمال لدعم الزمالك بينهم مرشحين حاليا في الانتخابات، وهناك البعض يريد انتظار نتائج الانتخابات حتى يساهم ماليا في حل بعض المشكلات".

وأتم: "من ضمن أزمات الزمالك، عدم قدرة النادي على اصدار شيك لصالح اتحاد كرة اليد لاكمال حل الأزمة الخاصة بفريق كرة اليد، البعض يرهن حل الازمات بنجاحه في الانتخابات، بدلا من التكاتف حاليا لانهاء كافة الازمات".

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