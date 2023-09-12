جرائم حرب .. القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 108 مرات

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 108 مرات خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.



وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام":" انه " خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 108 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية (..)".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 338 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأضاف البيان، أن مناطق 7 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا، ألكسندروفكا وكيرمينشيك.

وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقة كييفسكي في دونيتسك، يلينوفكا، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا وكيرمينشيك.