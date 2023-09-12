انتهاء حياة صبي داخل مجرى مائي في سوهاج

انتهت حياة صبي في نهاية العقد الأول من العمر، غرقاً بمجرى مائي أمام منزله، وتم نقله إلى مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع صبي غرقاً بمجرى مائي.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع 'مروان ج.م.أ' 7 سنوات، ويقيم دائرة المركز، وأفاد والده المدعو 'جمال م.أ.م' 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة مجرى مائي مار أمام منزله انزلقت قدمه وسقط به مما أدى لغرفه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.