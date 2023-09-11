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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه سوهاج: مجمع الورش يشمل لف المحركات الكهربائية بقدرة 270 حصانا

صدى البلد

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج العضو المنتدب أنه تفقد اليوم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الاحمر والاستاذ عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم ابو طالب المستشار الامنى بالشركة القابضة مجمع ورش الخدمات بمحطة مياه نيدة السطحية.

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وأوضح رئيس مياه سوهاج ان مجمع الورش يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف واصلاح جميع انواع المحركات بقدرات كهربية تصل حتي ٢٧٠ حصان فأكثر وكذلك ورشة اصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع انواع المحابس.

والتي منها محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع والسكينة بجميع الاقطار حتى ٨٠٠ مم فاكثر هذا بالاضافة الى تفقد ورشة اصلاح الطلمبات والتى تقوم باصلاح وصيانة جميع انواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الاعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.

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