عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعات ميدانية لأعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى بأشمون

أعمال التطوير في
أعمال التطوير في مراكز المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز .


وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى بنسبة تنفيذ تزيد عن 94% ، كما تم متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهداء بمدينة أشمون بداية من مسجد أبو طرطور وحتي تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول حوالي 700 م، واستكمال أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة بإجمالى أطوال 2800م. 

مياه المنوفية: اختبار كفاءة بلاعات المطر استعدادًا لموسم الشتاء

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة


وفى مركز الشهداء ، تم متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بامتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية ، فضلا عن قطع الفرمة وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستثمارية الجديدة.


كما تم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المؤسسة بمركز بركة السبع للإرتقاء بالمظهر العام كونه طريق حيوى وهام ، وكذا متابعة أعمال توسعة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بشارع بورسعيد بمركز الباجور تمهيداً للرصف .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اعمال الرصف والتطوير اعمال الرصف بلاط الانترلوك خطة الرصف مياه المنوفية موسم الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيف ستتأثر مصر بالعاصفة دانيال؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

مفاجأة.. تعرف على الجانى فى إنهاء حياة فتاة بورسعيد أمام مسجد الحسين

لحظات قاسية.. ماذا ينتظر سكان هذه المناطق بعد وصول العاصفة دانيال مصر

موعد تغيير توقيتات غلق المحال التجارية والمقاهى والكافيهات والمولات

غاز وصرف صحي| ذعر بين المواطنين بسبب رائحة غريبة في الجو.. هل تأثير العاصفة دانيال؟!

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الأرصاد: عواصف رملية وترابية وأمطار تضرب هذه المناطق طوال 24 ساعة

محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد إلى القصوى للتعامل مع العاصفة دانيال

تحذير أممي من مجاعة كبيرة ستضرب الملايين خلال سنة

سفير اليابان يزور برنامج الأرز ويفتتح معمل الجايكا في محطة بحوث سخا

الذهب يستقر عالمياً مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأمريكي

ليفربول يجهز البديل.. متى يرحل محمد صلاح عن الدوري الانجليزي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحبة أكبر شفاه في العالم: الرجال لا يبادلونني الحب بل يخافون مني

ريحة مجاري في الجو.. ما تأثيرها على الجسم والصحة وعلاقتها بالعاصفة دانيال

بعد زلزال المغرب ودانيال ليبيا.. باحثة نفسية: الضحايا يحتاجون لـ 7 أمور

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيديو

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

بعد 57 عاما.. ظهور نادر لصياد استعراض «صغيرة على الحب» لسعاد حسنى

تسونامي الخليج العربي .. خبير فلك يتنبأ بوقوع زلزال بهذه الدول/ فيديوجراف

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ