وزير الداخلية الليبي يعلن وفاة العديد من المصريين جراء فيضانات ليبيا

أعلن وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي،اليوم الثلاثاء، عن وفاة العديد من المصريين ضمن وفيات فيضانات درنة في ليبيا بعد أن ضربها إعصار "دانيال" المدمر.

كما قال وزير الداخلية الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي هناك مناطق عدة بدرنة جرفتها السيول تجاه البحر.

وعبر الطرابلسي عن إحتياج البلاد لمساعدات خارجية لمواجهة الكارثة الحالية.

وقال وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن الحكومة تسعى لتوفير أماكن آمنة للمتضريين من الفيضانات.

ولفت وزير الداخلية الليبي أن هناك صعوبة في الوصول لبعض المناطق المتضررة، مضيفاً صعوبات في البحث عن مفقودين جرفتهم السيول تجاه البحر.

وكان اتحاد جمعيات الصليب والهلال الأحمر قد أعلن عن نحو 10 آلاف مفقود جراء سيول ليبيا