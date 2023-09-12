سلطات الجابون تعلن قرارا جديدا بشأن الفترة الانتقالية

أعلنت السلطات في الجابون اليوم الثلاثاء تعيين نائب لرئيس الجمهورية الانتقالي، الجنرال بريس أوليج نجويما الذي نصب في الخامس من سبتمبر الجاري بعد عزل الرئيس علي بونجو أونديما.

وقالت وسائل إعلام في الجابون، إن جوزيف أوفوندو بيرا عين نائبا لرئيس الجمهورية الانتقالي في الجابون.

وأكد رئيس وزراء الجابون ريموند ندونج سيما، أمس الأول الأحد، إن 24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات في البلاد، تعد مدة معقولة.

وأضاف ريموند ندونج سيما، لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، “24 شهرا كفترة انتقالية للانتخابات هي مدة معقولة”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجويما، تعيين المعارض ريمون ندونج سيما، رئيسا للوزراء.