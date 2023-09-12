كورونا تضرب الاحنلال.. وزارة الصحة الإسرائيلية تقدم توصيات "غير عادية"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وجود زيادة في عدد الأشخاص الذين يعالجون في المستشفيات بسبب فيروس كورونا في إسرائيل.

وقال الوزارة في بيان، إنها تراقب باستمرار اتجاهات الإصابة ومتغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك زيادة في عدد المرضى في المستشفيات في إسرائيل وفي العالم.

وأضافت أن هناك عدد من المتحورات التي تسبب المرض، على حد تعبيرها.

ونشرت الوزارة اليوم، توصية باستخدام الكمامات بين الأشخاص الذين يتجمعون داخل الأماكن المغلقة مع الكثير من الناس، كما أوصت أيضا باستخدام القناع.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت الوزارة جميع المستشفيات بإجراء اختبارات PCR لجميع المرضى في الأقسام الداخلية للأسابيع الثلاثة المقبلة من أجل مراقبة الفيروس.