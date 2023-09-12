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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأرواح ندهتها.. الأب: زوجتي اعتنقت معتقدات إلحادية وأنهت حياة ابنتنا

صدى البلد

 أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية أ.ب تونسية الجنسية مقيمة فى مصر لاتهامها بإنهاء حياة رضيعتها بالخنق واستمعت النيابة الي اقوال والد المجني عليها 

نص شهادة الأب :

شهد والد الطفلة المجني عليه وزوج المتهمة أن زوجته  اعتنقت  معتقدات ألحادية شيطانية تتعلق بالعلاج الروحاني من خلال الطاقة استلهمتها من بعض معلميها بدول عدة منها دولة إيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطور إلى امتهانها العلاج الروحاني ، و قبيل ارتكاب الواقعة أدعت تلقيها توجيهات من مرشديها لتلتحق برفيقها الأعلى إذ أتمت رسالتها المنشودة، و بتاريخ الواقعة أيقظته من ثباته طالبة سكين شحيذ قاتل مؤكدة أن وقت رحيلها قد أزف إذ تم استدعائها لرفيقها الأعلى ( الانتحار)  فحاول إعادتها لرشدها فادعت أنها ستخلد إلى النوم حتى يهدأ روعها، فشاركت كريمتهما غرفتها ، فاعتراه القلق فاستدعاها فلم تجيب، واستمع لصوت ضجيج فلحق بها حيث وجدها مستلقية بجوار كريمتها و مسجاه بغطاء فكشفه عنها ليبصرها ممسكة بسكين نافذا بعنقها فصحبها لخارج  الغرفة ظنا أنها غارقة في النوم وقام بطلب  الإسعاف لنجدة زوجته التي غارت عيناها فكبلها بذراعيه ففکت وثاقها فارة إلى المطبخ وحصلت علي سكين وخذته في جيدها فانتزعه منها و حاول السيطرة عليها

الا انها تخلت بقوة حالت دون ذلك وامسكت  بمقص أخر  وقامت بطعن نفسها في عنقها، ولما خارت قواها سقطت أرضا فاقدة لوعيها ، فعاد ليطمئن على كريمته ليبصرها راقدة ولف حول رقبتها حبل فانتزعه ، و تزامن ذلك مع وصول المسعفين الذين أقلوه وكريمته إلى أحد المراكز الطبية التي أعلنت وفاتها، فعاد بها إلى مسكنه حيث وجد المتهمة على حالها وحضر مسعفين آخرين نقلوها لمستشفى البنك الأهلي لمداركتها بالعلاج

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة قتلت عمداً المجني عليها الطفله ت.م عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحى بكريمتها لتصاحبها إلى مأربها ، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها  الحبل  وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها ، فأحدثت الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية  وأحرزت أداة  حبل  مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحملة أو إحرازة 

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