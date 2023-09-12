محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمه إنهاء حياة زوجها

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة ربة منزل وعشيقها في اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى بالجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشرى، وأحمد ماهر الجندى، وأمانة سر محمد جبر.

كانت النيابة احالت «أ-ح» ربه منزل و«ع- ر» عامل إلى محكمة الجنايات لانهما في 26 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة الجيزة، قتلا عمدا المجنى عليه «أ-ن» بأن بيتا النية وعقد العزم على قتله لعلاقه أثمه جمعتهما بان دسا لع عقار مخدر «منوم» بشرابه وما أن خارت قواه انهال عليه المتهم الثانى ضربا والأولى خنقته باستخدام غطار رأس حريمى «ايشارب» وقتله.

وكشفت تحريات االمباحث إلى قيام المتهمان بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار وذلك على أثر علاقتهما غير المشروعة والتي لسببها قدم المتهم الثانى عقار مخدر «منوم» للمتهمة الأولى والتي دسته بمشروب «مياه» احتساه المجنى عليه وبعد نومه، قامت المتهمة الأولى باستدعاء المتهم الثانى تليفونيا إلى العين محل سكنها وما أن تمكنا من المجنى عليه ظل يعتدى عليه بالضرب وكان ذلك أثناء خنق المتهمة الأولى له، وبمواجهة المتهمان اعترفا بجريمتهما.

وأقر نجل المجنى عليه بأنه سمع والدته حال التحدث هاتفيا مع المتهم الثانى وتطلب منه إحضار شريط دوائى لها لدسه لزوجها في مشروب «القهوة»، ثم ارسلته إلى المتهم الثانى بمحل عمله لاحضار الشريط الدوائى بذات يوم الجريمة.

جاء تقرير الصفه التشريحية بوفاة المجنى عليه نتيجة الإصابة الرضية بالراس واسفكسيا كتم النفس والضغط على العنق مع الاخذ في الاعتبار بأن تلك الإصابات كافيه على إحداث وفاة المجنى عليه.