30 % تخفيضًا.. متحدث محافظة القاهرة يكشف تفاصيل مبادرة «أهلًا مدرستي»

أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن محافظ القاهرة اليوم قام بتدشين مبادرة “أهلا مدرستي”، لدعم الأسر على مستوى 38 حيًا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال إبراهيم عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولىى المصرية”: نستهدف الأسر الأولى بالرعاية وأسر “تكافل وكرامة”، لنشر البهجة على الطلاب قبل انطلاق العام الدراسي.

توفير شنط بها كافة مستلزمات المدرسة

المتحدث باسم محافظة القاهرة، أكد أنه سيتم عمل معارض “أهلا مدارس”، لتوفير كافة مستلزمات المدارس بتخفيضات تصل إلى 30%، وسيتم توفير شنط بها كافة مستلزمات المدرسة.