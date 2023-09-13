زيارة مقلقة..زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا اليوم والغرب قلق من تدعيمها بالنووي

قالت الإعلامية أنجي أنور إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يصل روسيا اليوم على متن قطاره المدرع الخاص.

وأوضحت أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الروسي قد صرح وقال إنه من المحتمل مناقشة مسالة تقيدم روسيا مساعدات انسانية وعسكرية لكوريا الشمالية، بسبب الاقتصاد المنهار بكوريا وذلك يرجع للبرنامج النووي لحيازتها قنابل نووية دون العمل في وكالة الطاقة الذرية، وكوريا الشمالية واحدة من الدول التي اخدت في حيازتها قنابل نووية دون الرجوع لوكالة الطاقة النووية كما انها تنتح صواريخ وذلك بعد اسرائيل والهند وباكستان.



واضافت: كوريا الشمالية تنتج كل أنواع الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدي فهي تهدد السلام والأمن لشرق آسيا.

مخاوف الغرب من تدعيم كوريا الشمالية لروسيا بالنووي

وهناك مخاوف من قبل أمريكا والغرب وأوكرانيا من زيارة رئيس كوريا الشمالية لروسيا خائفين من تدعيمها بالنووي.

وتابعت: الغرب نشروا المعلومات بأن كوريا الشمالية تفكر بإرسال ١٠٠ ألف كوري شمالي للحرب بعقود مع الجيش الروسي في اوكرانيا، ولكن روسيا تنفي كل هذه الافكار تماما.