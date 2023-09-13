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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

23 سبتمبر .. عرض مسلسل "ريفو" على cbc

صدى البلد

يعرض مسلسل ريفو الجزء الأول يوم 23 سبتمبر من الشهر الجارى على قناة cbc .  

ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل فى تمام الساعة الثامنة مساء كما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء.

تدور أحداث مسلسل ريفو حول مريم فخر حسن الدين التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها – المؤلف السينمائي الكبير الراحل حسن فخر الدين والذي يجسد دوره الفنان محسن محي الدين  بأفراد فرقة ريفو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينات ولكنها واجهت الكثير من العراقيل لتحقيق حلمها. وتكشف مريم عقب وفاة والدها أن هناك سرًا أخفاه الأب السنوات الماضية.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها ليلى التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم على معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

مسلسل ريفو من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبدالرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.

حسام حسنى عمرو جمال ميران عبد الوارث مسلسل ريفو محسن محي الدين يوسف حشيش

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