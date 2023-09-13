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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحق نفسك.. فحوصات طبية تساعد في تشخيص هشاشة العظام

هشاشة العظام
هشاشة العظام

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام العظام والبعض يتخوف ان يصاب بهشاشة العظام ويشك فى هذا لذلك نقدم فحوصات طبية تساعد فى التشخيص. 

بحسب ما نشره موقع هيلثي  إن هناك عدة فحوصات طبية يمكن أن تساعد في تشخيص الهشاشة العظمية وتقييم كثافة العظام. تشمل هذه الفحوصات:

فحص كثافة العظام بواسطة الديكسا سكان (DXA): يُستخدم فحص DXA لقياس كثافة العظام في مناطق معينة من الجسم، مثل الورك والعمود الفقري. يعتبر هذا الفحص أحد أكثر الطرق شيوعًا ودقة لتشخيص الهشاشة العظمية.

فحص الأشعة السينية: يمكن استخدام الأشعة السينية لاكتشاف تغيرات في هيكل العظام، مثل تناقص كتلة العظام وتصلبها. ومع ذلك، قد لا تظهر التغيرات إلا في مراحل متقدمة من الهشاشة العظمية.

فحص CT (التصوير المقطعي): يستخدم الفحص بالتصوير المقطعي لتقييم كثافة العظام وتحديد تركيبها الداخلي بشكل أكثر تفصيلاً من الأشعة السينية. يمكن أن يكون مفيدًا في تشخيص الهشاشة العظمية في حالات معينة.

فحص الدم: يمكن أن يكون فحص الدم مفيدًا لقياس مستويات الكالسيوم والفيتامين D والهرمونات المرتبطة بالعظام مثل هرمون البرولاكتين وهرمون الغدة الدرقية. يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة في تقييم صحة العظام.

يجب على الأطباء تقديم توجيه محدد بناءً على تاريخ المرض والأعراض المشتبه بها لكل حالة. من المهم استشارة الطبيب لتحديد الفحوص الطبية المناسبة وتشخيص وعلاج الهشاشة العظمية.

استشارة الطبيب الأشعة السينية التصوير المقطعي التشخيص الهرمونات الهشاشة العمود الفق الفحوصات العظم هرمون البرولاكتين هرمون الغدة الدرقية صحة العظام ​​​​​​​health

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