ميدو: تصريحات حازم إمام بشأن منتخب مصر شهادة ميلاد جديدة للثعلب

وجه أحمد حسام ميدو تحية خاصة لـ حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بعد تصريحاته القوية بشأن معسكرات منتخب مصر المقبلة.

وكان منتخب مصر قد تعرض لهزيمة بثلاثية مقابل هدف أمام تونس، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، الثلاثاء، مما أغضب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بسبب غياب العديد من اللاعبين لارتباطها بأنديتها خلال فترة التوقف الدولي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات حازم إمام بشأن معسكرات منتخب مصر، شهادة ميلاد لحازم إمام".

وأضاف: "إما أن تكون مسؤولا في العمل العام، ويكون لك شخصية ويكون لك رأي، إما أن تعيش في البحر في سلام".

وواصل: “أوجه التحية لحازم إمام على تصريحاته بشأن معسكرات منتخب مصر القادمة هذه هي التصريحات التي تناسب نجم مثل حازم إمام”.

واختتم: "يا تعيش رافع راسك ومحافظ على مسؤولياتك أو لا".

تصريحات حازم إمام

قال حازم إمام: "الظروف في المعسكر الحالي لم تكن مثالية وهناك غيابات عديدة. اللاعبون الحاليون بالقائمة لم يخوضوا أي مباراة ودية قبل فترة التوقف، ومن ثم تحملوا ضغطا كبيرا، بلعب مباراتين في غضون أيام قليلة"

وأضاف: "أتمنى مستقبلا أن يكون منتخب مصر هو الأهم لدى الجميع، لأننا لا نملك الكثير من الوقت، صحيح أننا خسرنا من تونس، لكن كثير من اللاعبين لم يكونوا في كامل جاهزيتهم".