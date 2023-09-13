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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منها العاصفة دانيال.. سببان لحدوث الكوارث الطبيعية الآن| تعرف عليهما

الكوارث الطبيعية
الكوارث الطبيعية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إن التغيرات المناخية أدت إلى حدوث تغيرات عديدة، مثل حدوث أمطار فى المنطقة الشمالية الآن فى شهر سبتمبر، حيث إنها كانت تحدث فى فصل الشتاء، مشيرا إلى أن سببها تغير المناخ على مستوى العالم وزيادة درجات الحرارة، ما يؤثر على حركة الهواء.

وأضاف الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن هذا العام ظهر ما يسمى ظاهرة النينو، وهي دفء المياه فى منطقة أستراليا بالمحيط الهادي، ونتيجة دفء المياه تنتقل إلى أمريكا الجنوبية، وبالتالي يحدث أمطار وسيول فى مناطق بأوروبا أو جفاف يصل إلى حد حرائق الغابات.

وأوضح الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، أن العالم الآن وصل إلى مرحلة الغليان فى المناخ، لافتا إلى أنه قد تحدث مثل تلك الظواهر بعد ذلك فى أوقات أخرى نتيجة التغير المناخي، إلى أن ينتهي السبب الثاني وهو ظاهرة النينو فى شهر أبريل من العام القادم.

عبد المسيح سمعان التغيرات المناخية حدوث أمطار فصل الشتاء ظاهرة النينو

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