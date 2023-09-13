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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إجراء المقابلات الشخصية لـ30 مرشحا لشغل الوظائف القيادية بمياه سوهاج

صدى البلد

اجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج صباح اليوم الموافق 12 سبتمبر 2023 المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالادارات العامة والقطاعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان لجنة المقابلات تضم اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج.

والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر.

والدكتور محسن عبد الجيد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والاستاذ عمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم ابو طالب المستشار الأمني بالشركة القابضة.

والمستشار احمد عبد العظيم المستشار القانوني بشركة مياه سوهاج والاستاذ الدكتور على عبد الرحيم المستشار الهندسى لشركة مياه سوهاج والدكتور احمد خالد مساعد المستشار الهندسى لمياه سوهاج.

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مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

واشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية انه يتم اجراء المقابلات لعدد 30 مرشح لشغل وظائف رئيس قطاع التخطيط ومدير عام معامل مياه الشرب والسلامة والصحة المهنية والصرف الصناعي والموارد البشرية والامن والتفتيش والمراجعة الداخلية.

والاصول وضبط الجودة وشئون البيئة والاشتراكات والشئون المالية وخدمة العملاء واعادة الاستخدام وتنفيذ المشروعات ومحطات مياه الشرب ومنطقة شمال لمياه الشرب ومنطقة وسط لمياه الشرب ومنطقة شمال للصرف الصحى ومعامل الصرف الصحى وشبكات مياه الشرب والخامات والكلور والورش الفنية ومنطقة وسط صرف صحى والسلامة والصحة المهنية.

واوضحت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموراد البشرية ان المقابلات تستمر لمدة يومين بمقر مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى لاختيار أفضل العناصر المؤهلة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والذين لديهم القدرة على تطوير العمل وتحسين الاداء لتحقيق رضا المواطنين.

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