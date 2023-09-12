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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوهاج تحصد المركز الأول في الألعاب الترويحية الفردية بأسبوع شباب الجامعات

صدى البلد

حصدت جامعة سوهاج المركز الاول في المسابقات الفردية للألعاب الترويحية، وذلك ضمن منافسات فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر، والذي تستضيفه جامعة حلوان هذا العام في الفترة من 8 إلى 14 من شهر سبتمبر الجاري.

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جامعة سوهاج

وبمشاركة 4 آلاف طالباً وطالبة يمثلون 48 جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة…حلم وطن". صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وشارك في المسابقات الترويحية المختلفة ٥ طلاب و٥ طالبات، بقيادة كابتن هالة خلف مسعود وتحت اشراف نشات عباس مدير النشاط الرياضي بادارة رعاية الشباب المركزية.

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