زوجة الأب السبب.. إنهاء حياة فتاة على يد والدها في سوهاج

لقيت فتاة في بداية العقد الرابع من العمر مصرعها، إثر إصابتها بجرحين طعنيين بالظهر وجرح قطعي بالأنف، وذلك على يد والدها أثناء مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيقها وزوجة والدهما، بسبب خلافات أسرية بينهما وذلك بناحية دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع سيدة على يد والدها في مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيقها وزوجة والدهما.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول: المدعوة 'منى أ.ع.أ' 30 سنة، مصابه بجرحين طعنيين بالظهر وجرح قطعي بالانف، وتم نقلها لمستشفى برديس المركزي وتوفيت اثناء تلقيها الاسعافات اللازمة، وشقيقها المدعو 'عطيتو أ.ع.أ' 31 سنة، عامل، وطرف ثاني: والد الطرف الأول المدعو 'احمد ع.أ.ح' 60 سنة، مزارع، وزوجة والدهما المدعوة 'ثنيه ع.م.م' 36 سنة، ربة منزل، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الاولى من الطرف الأول التي أودت بحياتها بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات أسرية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.