اسبوع الشباب.. جامعة سوهاج تصعد لنهائي سباق 100 متر طلاب

صعد الطالب أحمد إيهاب أبو الحسن بالفرقة الثانيه بكلية التربية بجامعة سوهاج لنهائي سباق ألعاب القوى١٠٠ متر طلاب، المقام على أرض ملاعب الجامعة الأمريكية ضمن منافسات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان.

جامعة سوهاج

وأوضح كلاً من الدكتور محمد ايهاب المدير الفني للفريق ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي برعاية شباب المركزية ان الطالب أحمد إيهاب حصد المركز الرابع بالتصفية الثالثة، والتي تضم ٨ جامعات بزمن قدرة ١٢:١ ثانية وسيخوض غداً نهائي السباق.

وأوضح أن فريق الجامعة لألعاب القوى يضم ١١ طالب وطالبة يتنافسون في مسابقات ٤٠٠ متر طلبة وطالبات ووثب ثلاثي طلبة وطالبات، ودفع جلة طلبة وطالبات وتتابع مختلط.