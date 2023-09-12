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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

برتوكول تعاون بين جامعتي سوهاج وأولدنبورغ لإنشاء وحدة علاج ضعف السمع لحديثي الولادة

صدى البلد

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لقاء بحثي مع وفد جامعة أولدنبورغ بألمانيا، وذلك لمناقشة توقيع بروتوكول تعاون طبي لإنشاء وحدة تختص بإجراء اختبارات المسح الشامل للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي.

وذلك بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، ستيفن البانى عضو البرلمان الألماني ببرلين، وولف سكمدت بمجموعة الروتارى الدولية بألمانيا، ودكتور رودجر شنوفيلد بمركز السمعيات، حيث عقد اللقاء عبر تقنيه زووم، بمكتب رئيس الجامعة بالحرم القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دشن العديد من المبادرات والبرامج الصحية المهمة للأطفال في مصر، من أجل توفير حياة صحية آمنة لهم، ومن بينها المسح السمعى للكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة.

وذلك ضمن مبادرة "100 مليون والتى تستهدف كل المواليد الجدد. مؤكداً أن هذا البرتوكول يأتي في إطار حرص جامعة سوهاج على المشاركة الإيجابية في المبادرات الرئاسية، والمساهمة في النهوض بالقطاع الصحي، والذي شهد طفرة حقيقة ودعم غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح رئيس الجامعة انه طبقاً لهذا البروتوكول سوف يتم إنشاء وحدة مجهزة علي اعلي مستوي للأطفال حديثي الولادة لإجراء المسح الشامل للاكتشاف المبكر لقصور السمع، حيث يتم خلالها توفير رعاية صحية ذات جودة عالية، و إتباع أحدث أساليب العلاج، وذلك بالتعاون مع روتاري ألمانيا.

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جامعة سوهاج

وأضاف انه بناءاً على البروتوكول ايضاً يتم تدريب عدد من الأطباء من قسم طب الأطفال، ومنهم الدكتور عبدالرحيم عبدربه رئيس قسم الاطفال بالمستشفى الجامعي، الدكتورة ابتسام محمد اخصائي الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى الجامعي.

وذلك بجامعة أولدنبورغ بالمانيا، بهدف تكوين فريق طبي متكامل علي مستوي عالي من الكفاءة، لتقديم الخدمات العلاجية للاطفال بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفاً أن الإعاقة السمعية  تعد رابع إعاقة على مستوى العالم،  ووفقاً لما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن 5% من سكان العالم يعانون من فقدان السمع منهم  32 مليون طفل.

وأكد النعماني أن هذا البروتوكول سيكون النواة الأولي لعقد العديد من البروتوكولات في المجال الطبي و الأكاديمي، بهدف تطوير المنظومة الصحية بسوهاج والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ايضاً في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ودور الجامعات  المصرية في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.

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