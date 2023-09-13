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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس السوبر الإفريقي.. علي معلول ينضم لبعثة الأهلي في السعودية

صدى البلد

انضم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية؛ استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ولحق معلول بالبعثة؛ بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، تونس، في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب مصر.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول، في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، ويسبقه محاضرة من الجهاز الفني؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية الخاصة بالتحضير للمباراة المرتقبة مع اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل.

 

علي معلول كأس السوبر الأفريقي اتحاد العاصمة الجزائري بالنادي الأهلي ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

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