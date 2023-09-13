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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مجمع اللغة العربية يدرج كلمة "تِرِنْد" لمعجم الألفاظ والمعاني

صدى البلد

أعلن الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، إضافة كلمة "تِرِنْد" لمعجم الألفاظ والمعاني، بأعتبار أن اللغة العربية تقبلت من قبل مفردات كثيرة من لغات أخرى، وأن هذه الكلمة كانت الكلمات الواردة إلينا من رسائل التواصل الاجتماعي الحديثة.

وقال الدكتور عبد الحميد مدكور، فى بيان صادر عن المجمع، نوقشت هذه الكلمة مناقشة مطوَّلة في لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع، وتعدَّد الرأي حولها ما بين موافق ورافض، ولكلٍّ وِجْهة هو مولِّيها، وحدث هذا الأمر نفسه عند العرض على مجلس المجمع. 

وأضاف: وبعد مناقشات طويلة ما بين القبول والرفض تغلَّب الرأي الذي وافق على تقبلها، وكان من أسباب تقبلها أنه لا توجد كلمة واحدة تعبر عن مضمون هذه الظاهرة المركبة التي ساقتها وسائل التواصل الاجتماعي، ثم إن اشتهار هذه الكلمة وسرعة تداولها قد أعطتا هذه الكلمة قوة تعطيها فرصة كبرى للانتشار. 

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وأوضح "مدكور": ثم لوحظ كذلك أن اللغة العربية قد تقبَّلت قديمًا وحديًثا كلمات من هذا النوع جاءت إليها من الفارسية واليونانية والسريانية وغيرها، ولا بد أنهم ترددوا في أول الأمر لكنهم تقبلوا كثيرًا منها، وظهرت الكتب التي تبحث ظاهرة الدخيل. وقد وجدنا في تراثنا القديم كلمات كثيرة، وتكرر هذا في الواقع اللغوي الحديث، ومن ذلك كلمات مثل الكلاسيكية والرومانتيكية، ومن قبلهما الفلسفة والموسيقا (بالألف أو بالياء)، وكذلك أسماء بعض الآلات أو الأدوات كالتليفون والموتور والميكانيكا وأسماء بعض العلوم كـ(الفيزياء والجيولوجيا والجغرافيا)، وهذه ليست إلا أمثلة قليلة من ظاهرة كبيرة متجدِّدة تؤدي إلى مناقشات طويلة تجعل قبولها مشروطًا بشروط دقيقة تؤدي إلى قبول بعضها ورفض كثير منها في أكثر الأحيان.

اللغة العربية الأمين العام لمجمع اللغة العربية الدكتور عبدالحميد مدكور لجنة الألفاظ والأساليب وسائل التواصل الإجتماعي

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