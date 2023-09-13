عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيروين وحشيش واستروكس.. أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (سائقان - مقيمان بمحافظة الغربية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام).

كما تم ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

وضبط (عاطل ، ربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام -  كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواه").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

القاهرة مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات مخدر الاستروكس ستروكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

موضوعات متعلقة

مصرع أجنبي على يد زميله خلال مشاجرة بالقاهرة

الأمن يداهم مخزناً ويضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر | صور

ضبط كمية من السجائر مجهولة المصدر بحوزة شخص في القاهرة

إنقاذ المنطقة الصناعية بالقطامية من كارثة بعد إخماد حريق في مخزن.. صور

القبض على صاحب محل بالقاهرة لاتجاره فى النقد الأجنبى

أمن القاهرة يحبط ترويج 44 كيلو حشيش وأقراص مخدرة

سقوط صاحب سلسلة صيدليات بالقاهرة هارب من 215 سنة سجنا

ضبط 3 أشخاص أثناء بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

ترشيحاتنا

اللي جاي أصعب| متى تنتهي العواصف الترابية والرملية؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

خلال حضورها قمة الحزام والطريق.. المشاط: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورات كبيرة

عصبية فيتوريا واستفزاز صلاح.. 4 مشاهد مثيرة في ودية منتخب مصر وتونس

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ