هيروين وحشيش واستروكس.. أمن القاهرة يحقق نجاحات كبيرة في مجال مكافحة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط (سائقان - مقيمان بمحافظة الغربية) بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام).

كما تم ضبط (4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار).

وضبط (عاطل ، ربة منزل "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهما (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواه").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواه").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .