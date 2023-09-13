عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5700 متقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

هشام بدر
هشام بدر

صرح السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن الدورة الثانية من المبادرة شهدت تقدم حوالي 5700 مشروع بما يقترب من 1000 مشروع في كل محور من المحاور الستة للمبادرة.
وأوضح بدر أن تقييم المشروعات يجري في كل المحافظات بواسطة مقيمين مصريين ودوليين، وفقًا لمدى تلبية المشروعات للمعايير الخاصة بالمبادرة والمتضمنة توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا ومدى التأثير في المجتمع وغيرها.

وأوضج بدر أن الدورة الأولى شهدت تقدم حوالي 6300 مشروع، حيث جرى اختيار 162 مشروع، بواقع 6 مشروعات عن كل محافظة، مضيفًا أنه تم اختيار 18 مشروع فائز واستعراضهم أمام العالم في قمة المناخ وحصلوا على التمويل اللازم لهم، حيث تبنى البنك الأوروبي 6 مشروعات منهم بالإضافة إلى تبني البنك الدولي لمشروعين، وغيرها من المشروعات التي حققت نجاحًا كبيرًا. 

الإمام الأكبر يستقبل هشام بدر المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي

هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة عالميا


وأشار بدر إلى أن المبادرة تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تم إطلاقها في إطار استضافة مصر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، ليستشعر المواطن المصري العادي بالفارق فيما يتعلق بالمشروعات الخضراء الذكية.
وأضاف بدر أنّها مبادرة غير مسبوقة عالميًا، حيث تمكن كل المواطنين من تقديم مشروعاتهم البيئية المختلفة، موضحًا أن المشروع الأخضر هو الذي يستخدم طاقة متجددة ويسهم في تقليل الانبعاثات وإعادة تدوير المخلفات، متابعًا أن مصطلح ذكي يصف المشروعات التي تستخدم أيًا من أنواع التكنولوجيا، مؤكدًا أن إطلاق المبادرة جاء بسبب أن التكنولوجيا والحلول والاستثمارات البيئية تمثل المستقبل.

وأوضح بدر أن الفكرة من المبادرة أن يتم تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، متابعًا أنه سيتم اختيار من 6 إلى 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر بحضور السيد رئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28  التي ستستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.

الاقتصاد الاخضر مال واعما المشروعات الخضراء اخبار مصر مال واعمالل السفير هشام بدر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر صور ضحايا البحيرة في العاصفة دانيال بليبيا

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

هيئة ستاد القاهرة تكشف مفاجأة بشأن مديونيات نادي الزمالك

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

عبء.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم منتخب مصر

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الأمطار تضرب القاهرة خلال ساعات استعدوا| الأرصاد تفجر مفاجأة بعد العاصفة دانيال

موضوعات متعلقة

5600 مُتقدم|هشام بدر: دورات تدريبية على مستوى دولي للمشاركين بـ«المشروعات الخضراء الذكية».. فيديو

ترشيحاتنا

اللي جاي أصعب| متى تنتهي العواصف الترابية والرملية؟.. الأرصاد تكشف مفاجأة جديدة

رئيس كوريا الشمالية يغادر روسيا عقب انتهاء المحادثات مع بوتين

خلال حضورها قمة الحزام والطريق.. المشاط: العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورات كبيرة

عصبية فيتوريا واستفزاز صلاح.. 4 مشاهد مثيرة في ودية منتخب مصر وتونس

5 ساعات من المباحثات الثنائية.. هذا ما قالته وسائل إعلام روسية عن لقاء كيم لبوتين

عاجل| عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة خلال 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو متداول لشكل غريب في سماء ليبيا قبل العاصفة دانيال

رضيع يبتلع 8 إبر حقن حيوانات في بيرو.. ماذا حدث له؟

بدون أدوية.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا عند الرضع

شاهد.. وصول جثمان الراحلة كريمان إلى مسجد مصطفى محمود

فيديو

بطلة فيلم سكر هانم.. شخصيات مختلفة قدمتها الفنانة كريمان فى السينما

هزة قوية تضرب الذهب.. وتفاصيل سعر الدولار الآن

طرد دنيا بطمة في مراكش رغم تقديم المساعدات لضحايا الزلزال | فيديو

الوضع كارثي.. استشهاد 4 لاعبين ليبيين غرقًا بسبب إعصار دانيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ