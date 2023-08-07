هشام بدر: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء غير مسبوقة عالميا

قال السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء: إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والزكية برعاية الرئيس السيسي، وهي جوهرها التنافسية، لأنها تشجع المواطنين كلهم.

وأضاف السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بالعام السابق قدم 6600 شخص مشروعات، منهم 162 شخصا فازو بمشروعاتهم، ثم تم اختيار 18 منها.

وتابع السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، أن تلك المشروعات لمن يقدم حلول بيئية، أو إبداع أو ابتكار أو اختراع أو بحث وتطوير وتعليم عالي، لافتا إلى أن المبادرة غير مسبوقة على مستوي العالم.