دورات تدريبية بمجال العمل على اليخوت حمولة 300 طن فأقل لطلاب دمياط



تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن آخر المستجدات بالمنحة التدريبية المجانية التى يتلقاها أبناء المحافظة بمعهد البحر الأحمر لليخوت، فى إطار البروتوكول المبرم بين محافظة دمياط و مؤسسة ساويرس لتدريب بحارة اليخوت .

حيث تضمنت المنحة فترة تدريبية أولى كمرحلة تحضيرية استمرت لمدة ٦ أشهر تلقى الطلاب خلالها التدريب على مواد اللغة الإنجليزية والسلوكيات والبيئة وكذلك أساسيات التعامل فى البحر ، واجتاز الطلاب خلالها جميع المستويات فى مادة اللغة الإنجليزية حتى المستوى السادس بنسبة نجاح ١٠٠% ، واجتازوا أيضًا ثلاث مستويات بمادة السلوكيات.

أما بالنسبة للفترة التدريبية الثانية فقد بدأت منذ ٤ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر ٦ أشهر أخرى للتدريب العملى والنظرى فى مجال اليخوت حمولة ٣٠٠ طن فأقل ، حيث تشمل الحزمة التدريبية دراسة مواد الملاحة البحرية والفنون البحرية ومنع التصادم فى البحار ، وقد اجتاز الطلاب الدورات الحتمية بمعهد الدراسات البحرية بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٤ ابريل، كما يتزامن مع هذا البرنامج التدريبي تنفيذ برنامج رياضي ترفيهي متنوع يشمل السباحة والألعاب الرياضية ، علاوة على تقديم خدمات الرعاية الكاملة الشاملة للاعاشة والإقامة من متابعات رعاية صحية وفحص طبى بمستشفى الجونة الدولى ..