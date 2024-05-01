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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان مخلل و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

حملات تموين
حملات تموين

 نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري،حملة مكبرة  استهدفت المرور على المنشآت الغذائية.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٦ طن مخلل و١٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٨ لتر فورمالين والتى تُعد مادة غير مصرح بها وقد تحرر محاضر بشأن تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و أيضًا الاطمئنان على سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.

محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

دمياط الحملات الرقابية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الطب البيطري الصحة المرور على المنشآت الغذائية الغذاء توافر السلع

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