ضبط 6 أطنان مخلل و10 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بدمياط

نفذت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري،حملة مكبرة استهدفت المرور على المنشآت الغذائية.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط ٦ طن مخلل و١٠ كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٨ لتر فورمالين والتى تُعد مادة غير مصرح بها وقد تحرر محاضر بشأن تلك المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و المنشآت الغذائية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة و أيضًا الاطمئنان على سلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.