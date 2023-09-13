رئيس جهاز التعمير بمطروح: الملح الصخري بسيوة مورد أساسي للدولار

عقد مركز إعلام مطروح صباح اليوم، الأربعاء، ندوة بعنوان (المشروعات القومية بمطروح وبناء الجمهورية الجديدة) بمقر مركز إعلام مطروح.



وصرح اللواء آمون مرتضي ابو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، بأن هناك 4 مشروعات قومية كبرى يقوم بها جهاز التعمير بالمحافظة ومن أحدث هذه المشروعات مشروع (موقف الكيلو 10) الجديد.

وأوضح "ابو عمر"، أن المشروع من المقرر له أن يبدأ شهر أكتوبر القادم والذي يقع بجوار القرية الرياضية بمساحة 10 أفدنة قابلة للزيادة لتصل مساحته إلى 15 فدانا ويعد هذا المشروع بمثابة رئة جديدة للمحافظة يسمح لها بالتنفس خاصة في فصل الصيف مع قدرته علي توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يستوعب ما لا يقل عن 340 ميكروباص و 250 سيارة وعشرات المحال التجارية علي واجهة السور الذي يحيط بالموقف الجديد في مساحة لا تقل عن 500م بالإضافة إلي مول زجاجي عملاق بأبواب إلكترونية وأماكن ركن السيارات ومنطقة لاند شكيب بأشكال إيطالية ويونانية بثقافة شرق البحر المتوسط ومناطق ألعاب للأطفال ونافورة راقصة.

ولفت رئيس جهاز التعمير بمطروح إلي أن من أهم المشروعات بمطروح مشروع (طريق مطروح سيوة الخرساني بطول 300كم2) ينقسم الطريق إلى 6 قطاعات طول كل قطاع 50كم2 الطريق عبارة عن رصف خرساني بعرض 11.25م وبسمك 30 سم جاري العمل ب4 قطاعات وتم الانتهاء من 110كم رصف خرساني بتكلفة إجمالية القطاعات حوالي 4 مليارات.

وأكد أن الطريق سوف يكون أحد المعابر المهمة للاستفادة من 40 ألف فدان من الملح الصخري المتجدد في واحة سيوة في ظاهرة طبيعية فريدة لم تتكرر إلا في بعض الدول مثل البرازيل.

وتابع رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن الملح الصخري يعد موردا دولاريا هاما للدولة المصرية، حيث إنه يتيح فرصا تصديرية للخارج لكي يتم استخدامه في إذابة الجليد بالإضافة إلى قدرته العلاجية، كما أنه أيضا سوف يسهل هذا الطريق نقل المواد الخام الأخرى التي تم استكشافها بواحة سيوة مثل الرخام بالإضافة إلي وتسهيل حركة الانتقال من وإلى واحة سيوة التي تعد مقصدا سياحيا للآللاف من السياح الأوروبيين بالإضافة إلى السياحة الخارجية.

وأضاف أن مركز السيطرة والطوارئ وهو المشروع الثالث الذي قام جهاز التعمير بمطروح بتنفيذه يعد أحد أهم لمشروعات القومية المهمة والذي يعد الغرض منه تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة بالدولة لخدمة كل الوزارات وذلك سينعكس علي المواطن في سرعة الاستجابة للخدمات المختلفة مثل الإسعاف والحماية المدنية وبأحدث أنظمة للاتصالات.

ونوه بأنه تم عمل شبكة طوارئ باسم الشبكة القومية للسلامة والطوارئ وتم تفعيل الخط الساخن (112) وإتاحة شبكة G4 للتواصل عليه بدلا من الخطوط التجارية ومن خلاله سيتم تحديد موقع طالب الخدمة وإرسال الإمدادات له حسب طبيعة المشكلة والذي تم افتتاحه منذ شهور قليلة.

واختتم رئيس جهاز التعمير المشروعات القومية بمطروح بمشروع (تطوير كورنيش مطروح الغربي) والذي يمتد من ميدان الإسعاف حتى ميدان البوسيت بطول حوالي 2كم حيث يستهدف هذا المشروع حل مشكلة الازدحام المروري لطريق الكورنيش من خلال توسعته من 2 حارة مرورية ليكون بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه وحل لكل التقاطعات التي تسبب مشاكل مرورية في الوقت الحالي حيث سيتم توفير حوالي 100 محل تجاري وبكيات خرسانية وعمل إنارة بطول البحر وكذلك إقامة منطقة لليخوت الاستثمارية بداخل الماء وإقامة طريق للمشاة فوق وتحت بطول طريق الكونيش وإبراز كبيرلمسجد العوام باعتباره منارة دينية وثقافية للمحافظة.

وتأتي هذه الندوة ضمن خطة عمل قطاع الإعلام الداخلي الهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحي رئيس القطاع فيما يخص ضرورة نشر التوعية بمحور رؤية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2023م.