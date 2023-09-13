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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من باريس.. منة فضالي بإطلالة شتوية في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة شتوية كاجوال من باريس، ولاقت تفاعلاً كبير من جمهورها عن جمالها وحيويتها.

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد،ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 كما شاركت منة فضالي في مسلسل "سره الباتع" رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف، والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية، وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية،  وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الجماهير والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناءضحيةالعمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

“جعفر العمدة” اخر اعمال منة فضالي اعمال منة فضالي الفنانة منه فضالى

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