عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: اتخذنا إجراءات عاجلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقوات المسلحة والدولة المصرية بكافة أجهزتها على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية، وأعمال التنسيق التي تمت في المملكة المغربية أو في ليبيا، مضيفا أن أطقم الإنقاذ التي تم إرسالها إلى ليبيا متوقع أن تشهد عددا من الجثامين. 

السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة 

وأضاف السيسي، خلال كلمة له، نقلتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن  أطقم البحث والإنقاذ تحتاج مراعاة الجثامين الموجودة، حيث إنه إذا كان هناك جهد للقوات البحرية لصالح الناس التي سقطت، لافتا إلى أن الأشقاء في ليبيا تحدثوا عن أن هناك جثامين عديدة سقطت في البحر. 

وتابع الرئيس السيسي، أن المنطقة الغربية هي المنطقة الأقرب للحدود الليبية، وبالتالي إذا كان هناك معسكر أو اثنين أو ثلاثة للأعداد التي فقدت المساكن الخاصة بهم، لافتا إلى أنه يُقال أن هناك أكثر من 30 ألف شخص بدون مأوى، "إحنا مع الأشقاء في ليبيا لإيجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة". 

واستكمل، أن الإجراء العاجل في الوقت الحالي هو تخفيف ما أمكن من الآثار الناتجة سواء بفتح الطرق والمعابر التي تجعل الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، فضلا عن إغاثة وانتشال الضحايا من تحت المباني المنهارة. 

وواصل: "كل شيء بيتعمل هنا طبقا لتصور وتخطيط، وده الشكل اللي بنتحرك به، ودايما تكون أطقم الإنقاذ المدربة بمعدات متقدمة، أمر بنشتغل به لتحديث المعدات اللي عندنا بما يتلاءم بالتطور اللي حصل، وربنا ما يجيب شر علينا، ولازم الدول تبقى مستعدة للتعامل مع الأقدار التي يكتبها الله". 

واستكمل: "إحنا قصدنا نبعت معدة قادرة على إدارة الأزمة في ليبيا بدون أن تكون عبئا على الدولة المضيفة، أتمنى إننا نقدم لأشقائنا الدعم، مع تجاوز هذه الأزمة الكبيرة". 

السيسي الرئيس السيسي المنطقة الغربية ليبيا الأزمة في ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

400 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 قبل قرار الحكومة المرتقب

الشرقية للدخان تعلن الأسعار الرسمية للسجائر في المحلات

بعد أزمة بي إن سبورت والكاف| ما القنوات الناقلة لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد الجزائر؟

الجرام بـ1460| هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة الجنيه الآن

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

ترشيحاتنا

بعد الدعم الروسي.. الأمم المتحدة تطالب باحترام العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني

توجيهات مهمة بشأن رغيف العيش والسلع التموينية.. اعرف الوزارة عملت إيه؟

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

من أول يوم بمنصبه.. الكونجرس يكشف تفاصيل عزل بايدن

هيئة الإغاثة الليبية: تنقصنا فرق متخصصة لسرعة إنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأزرق الجريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بفستان لافت

جميع الأنواع.. خبير تغذية يكشف عن فوائد حلوى المولد النبوي

نايمة على البيانو.. رانيا يوسف تثير الجدل عبر إنستجرام بسبب سعر الفستان|شاهد

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

فيديو

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

حاملة مروحيات ومستشفى متنقل.. السيسي يرسل الميسترال لليبيا لمواجهة كارثة إعصار دانيال

القضاء على بؤرة إرهابية في أحد تدريبات النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ