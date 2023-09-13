الرئيس السيسي: اتخذنا إجراءات عاجلة لمساعدة الأشقاء في ليبيا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للقوات المسلحة والدولة المصرية بكافة أجهزتها على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية، وأعمال التنسيق التي تمت في المملكة المغربية أو في ليبيا، مضيفا أن أطقم الإنقاذ التي تم إرسالها إلى ليبيا متوقع أن تشهد عددا من الجثامين.

السيسي يوجه الشكر للقوات المسلحة

وأضاف السيسي، خلال كلمة له، نقلتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أن أطقم البحث والإنقاذ تحتاج مراعاة الجثامين الموجودة، حيث إنه إذا كان هناك جهد للقوات البحرية لصالح الناس التي سقطت، لافتا إلى أن الأشقاء في ليبيا تحدثوا عن أن هناك جثامين عديدة سقطت في البحر.

وتابع الرئيس السيسي، أن المنطقة الغربية هي المنطقة الأقرب للحدود الليبية، وبالتالي إذا كان هناك معسكر أو اثنين أو ثلاثة للأعداد التي فقدت المساكن الخاصة بهم، لافتا إلى أنه يُقال أن هناك أكثر من 30 ألف شخص بدون مأوى، "إحنا مع الأشقاء في ليبيا لإيجاد هذه المعسكرات خلال هذه المرحلة الصعبة".

واستكمل، أن الإجراء العاجل في الوقت الحالي هو تخفيف ما أمكن من الآثار الناتجة سواء بفتح الطرق والمعابر التي تجعل الحركة داخل المدينة أو للمدينة سهل، فضلا عن إغاثة وانتشال الضحايا من تحت المباني المنهارة.

وواصل: "كل شيء بيتعمل هنا طبقا لتصور وتخطيط، وده الشكل اللي بنتحرك به، ودايما تكون أطقم الإنقاذ المدربة بمعدات متقدمة، أمر بنشتغل به لتحديث المعدات اللي عندنا بما يتلاءم بالتطور اللي حصل، وربنا ما يجيب شر علينا، ولازم الدول تبقى مستعدة للتعامل مع الأقدار التي يكتبها الله".

واستكمل: "إحنا قصدنا نبعت معدة قادرة على إدارة الأزمة في ليبيا بدون أن تكون عبئا على الدولة المضيفة، أتمنى إننا نقدم لأشقائنا الدعم، مع تجاوز هذه الأزمة الكبيرة".