تصل لمليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تقدم حزمة أولية من المساعدات إلى ليبيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، عن حزمة أولية تصل قيمتها لمليون جنيه إسترليني لتقديم مساعدات إلى ليبيا، بعد الفيضانات المدمرة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت لندن إنها تعمل مع "شركاء موثوقين على الأرض" لتحديد الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والصرف الصحي، مؤكدة استعدادها لتقديم المزيد من الدعم.

وكانت وزارة الداخلية الليبية أعلنت في وقت سابق، أن 400 أجنبي أغلبهم سودانيين ومصريين من بين ضحايا فيضانات درنة .

من جانبه، قال توفيق الشكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، إن ليبيا شهدت كارثة وفرق الإنقاذ مستمرة في البحث عن المفقودين جراء العاصفة دانيال.

وأضاف الشكري في تصريحات تليفزيونية أن " أكثر من 10 آلاف مفقود جار البحث عنهم تحت الأنقاض وفي مياه البحر ".

ولفت توفيق الشكري إلى أن هناك مدن وقرى منكوبة بالكامل والحياة متوقفة فيها، مشيرًا إلى أن هناك فرق إنقاذ من مصر وغيرها من الدول وصلت للمساعدة في عمليات الإنقاذ لكن المصاب جلل ولابد من تكاتف الجهود لإتمام عملية إنقاذ المفقودين.